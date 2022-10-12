***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2022 10:54
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere Şirketimiz ilişkili tarafımız Ateş Çelik'e (Ateş Wind Power), Nisan 2018'de yapılan çerçeve mutabakat çerçevesinde rüzgar türbinleri ve türbin kulelerinin belirli aksamlarını tedarik etmektedir.
15/2/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan yeni Bilgilendirme Politikamız'da çerçeve sözleşmeler kapsamındaki dönemsel siparişlere ilişkin açıklama yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede Şirketimiz 2022 yılının ikinci çeyreği itibariyle Ateş Wind Power'dan hasılat beklentisini her çeyrekte açıklamaya başlamıştır.
Şirketimiz 2022 yılının dördüncü çeyreğinde Ateş Wind Power'a rüzgar türbini ve türbin kulesi aksamları ile ticari mal satışlarından yaklaşık 3.120.000 EUR hasılat elde etmeyi beklemektedir.
Üçüncü çeyreğe ilişkin hasılat beklentimiz ise gerçekleşmiş bulunmakta olup ayrıntılı bilgiler ilgili finansal tablolarımız aracılığıyla açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071063
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 35,68
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
18:0518,2100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1881
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2100
En Düşük
17,9087
18:05993,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,93
|Açılış
|: 993,86
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|63,80
|257.907.323
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|8.436.305
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|34.159.179
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|42.371.297
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|228.143.140
|% 9,99
|
|ISATR
|365.581,30
|365.581
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|112.956.907
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.739.412
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.979.377
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,46
|35.360.941
|% -9,90
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 3,41
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 6,72
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,14
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.962.844
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 2,07
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% -0,36
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5581
|18,5716
|% 0,04
|
|Euro
|18,1723
|18,2109
|% 1,05
|
|Sterlin
|20,9798
|21,0850
|% 2,10
|
|Frank
|18,4996
|18,6110
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9245
|4,9492
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-7,01
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.715
|6.787
|-6,00
|
|Yarım
|3.272
|3.318
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.659
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,96
|93,96
|1,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RHEAG
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 568 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 43 artarak (% 1.13 ) 3, 887
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17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MZHLD, COSMO
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, AKBNK
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17:58XU100
Endeks 3, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 55, 494.00 milyon TL de