***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/08/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yenilenebilir enerji endüstrisi ekipmanları üretim hattının modernizasyonu amacıyla yatırımlarda devlet yardımlarına yönelik başvuru yapılmış olup T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 25/4/2021 tarih ve 523077 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiği ve Belge kapsamında 5.863.690 TL tutarında makine - ekipman tedarik edildiği daha önce kamuya açıklanmıştır. Yatırım Teşvik Belgemiz 12.941.000 TL tutarında lazer kesme tezgâhı tedariki amacıyla revize edilmiş bulunmaktadır.Şirketimiz tarafından sektördeki büyüme trendi karşısında yatırımlara devam edilmesi planlanmaktadır.Kamuya saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102808BIST