***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2023 16:35
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/08/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yenilenebilir enerji endüstrisi ekipmanları üretim hattının modernizasyonu amacıyla yatırımlarda devlet yardımlarına yönelik başvuru yapılmış olup T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 25/4/2021 tarih ve 523077 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiği ve Belge kapsamında 5.863.690 TL tutarında makine - ekipman tedarik edildiği daha önce kamuya açıklanmıştır. Yatırım Teşvik Belgemiz 12.941.000 TL tutarında lazer kesme tezgâhı tedariki amacıyla revize edilmiş bulunmaktadır.
Şirketimiz tarafından sektördeki büyüme trendi karşısında yatırımlara devam edilmesi planlanmaktadır.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102808
BIST
17:595.312
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 104,77
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.339
En Düşük
5.194
17:5918,7933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
17:5920,3832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0504
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4273
En Düşük
20,2241
17:591.156,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.156,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler17:57
|BEYAZ
|20,46
|32.051.952
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.196.681
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|39.278.270
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.578.826
|% 10,00
|
|ALFAS
|263,30
|599.278.008
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.515,00
|87.696.195
|% -7,62
|
|MSGYO
|6,93
|52.483.360
|% -6,73
|
|DIRIT
|6,66
|503.279
|% -4,86
|
|EREGL
|40,94
|11.624.766.836
|% -0,20
|
|KRDMD
|19,68
|10.863.902.452
|% 3,96
|
|THYAO
|146,90
|10.570.480.057
|% 1,73
|
|TUPRS
|570,50
|6.130.835.103
|% 5,59
|
|EKGYO
|8,59
|5.099.075.172
|% 5,01
|
|EKGYO
|8,59
|5.099.075.172
|% 5,01
|
|KRDMD
|19,68
|10.863.902.452
|% 3,96
|
|YKBNK
|9,84
|3.403.214.967
|% 1,13
|
|EREGL
|40,94
|11.624.766.836
|% -0,20
|
|VAKBN
|10,53
|2.863.254.157
|% 0,48
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7891
|18,7930
|% 0,04
|
|Euro
|20,3594
|20,3656
|% 0,16
|
|Sterlin
|23,0183
|23,1337
|% 0,77
|
|Frank
|20,3643
|20,4870
|% 0,83
|
|Riyal
|4,9882
|5,0132
|% 0,02
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-2,17
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.843
|7.908
|8,00
|
|Yarım
|3.822
|3.870
|4,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.935
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,46
|-0,25
|
|B. Petrol
|86,66
|86,66
|2,20
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA