***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2023 20:22
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 4 Mayıs 2023 tarih ve 2023/28 ve 2023/29 sayılı Kararlarıyla Şirketimizin 1 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sayın Ferhat Fırat ve Sayın Ali İlker Koç'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
Hali hazırda da Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyeleri olan Sayın Ferhat Fırat ve Sayın Ali İlker Koç'un özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte sunulmaktadır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz edilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147028
BIST
18:054.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,62
|Açılış
|: 4.470
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|Önceki Kapanış
|: 4.486
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4.578
En Düşük
4.448
18:0519,4902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0219
|Açılış
|: 20,4000
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|Önceki Kapanış
|: 20,3000
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19,4962
En Düşük
19,4503
18:0521,4930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0398
|Açılış
|: 22,3700
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|Önceki Kapanış
|: 22,3000
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21,7061
En Düşük
21,4098
18:051.281,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.281,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|2.330,90
|50.590.034
|% 10,00
|
|KGYO
|42,24
|13.253.347
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|269.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|36.684.391
|% 9,99
|
|ORMA
|52,00
|686.570
|% 9,98
|
|PAMEL
|162,00
|47.227.685
|% -10,00
|
|SAMAT
|21,10
|53.497.870
|% -9,98
|
|KUYAS
|27,44
|113.764.354
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,10
|14.890.998
|% -7,91
|
|ULAS
|14,98
|7.945.843
|% -6,84
|
|THYAO
|127,70
|4.269.640.637
|% -1,16
|
|EUPWR
|77,75
|3.927.230.138
|% -0,89
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|TUPRS
|66,75
|2.193.850.186
|% -3,26
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EKGYO
|5,48
|867.490.129
|% -0,90
|
|ISCTR
|10,65
|1.248.179.149
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,34
|860.070.896
|% -0,64
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4830
|19,4902
|% 0,11
|
|Euro
|21,4582
|21,4930
|% -0,18
|
|Sterlin
|24,4374
|24,5600
|% 0,27
|
|Frank
|21,9060
|22,0380
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1802
|5,2061
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.048
|2.049
|9,44
|
|Altın Gr.
|1.281
|1.281
|5,76
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|104,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.504
|4.616
|1,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.301
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|16,24
|16,26
|0,24
|
|B. Petrol
|73,33
|73,33
|1,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59SAMAT
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 321 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde -78.78 oranında düşüşle 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 812, 019 adet işlem
-
17:57KRGYO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 644 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 4, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 37, 354.00 milyon TL de
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17:56EGSER
Yüzde -78.83 oranında düşüşle 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 776, 916 adet işlem