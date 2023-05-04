***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 4 Mayıs 2023 tarih ve 2023/28 ve 2023/29 sayılı Kararlarıyla Şirketimizin 1 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sayın Ferhat Fırat ve Sayın Ali İlker Koç'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar verilmiştir.Hali hazırda da Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyeleri olan Sayın Ferhat Fırat ve Sayın Ali İlker Koç'un özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte sunulmaktadır.Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147028BIST