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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.08.2023 13:38
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirketimiz 23/08/2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, rüzgar enerjisi sektöründe Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni iş ilişkilerinin kurulmasıyla birlikte mevcut kapasitenin artırılmasının gerekli olduğu görüşülmüştür.
Ayrıca şirketimizin içinde bulunduğu diğer projelerinde önümüzdeki yıllarda yeşil enerjiye yapılacak yatırımlarla artacağı düşünülmektedir.
Şirketimize bitişik ilişkili tarafımıza ait 13.833,85 m2'lik arsanın satınalma opsiyonuyla kiralanıp, üstüne yaklaşık 10.000 m2'lik fabrika ve yeni makine-ekipman yatırımlarının yapılmasına karar verilmiştir.
Yapılacak yatırımların maliyetinin yaklaşık 280.000.000 TL tutarında olması ve 2024'ün ilk çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Böylelikle şirketimizin üretim kapasitesinin %200'e yakın artması hedeflenmektedir.
Yapılacak olan yatırımlar ile ilgili Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılacak olup, gelişmeler paylaşılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188586


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Tam 11.259 11.358 39,00  
Yarım 5.647 5.697 11,00  
Çeyrek 2.815 2.848 5,00  
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