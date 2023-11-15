***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSevhen yanlış yazılan teşvik belgesi tutarı düzeltilmiştir.Şirketimiz 23.08.2023 tarihli duyurusunda yeni yatırım kararı aldığını ve gelişmeleri paylaşacağını kamuya açıklamıştır.Şirketimizin, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup tarafından 14/11/2023 tarihli ve 560918 sayılı 228.000.000 tutarındaki yatırım teşvik belgesi alınmıştır.Belge kapsamında 2. Bölge bölgesel-alt bölge kapsamında sigorta primi işveren hissesi, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası teşvik destekleri alınmıştır.Konu yatırımda yer alan fabrika inşaatı için inşaat ruhsatı alınmış olup, çalışmalara başlanılmıştır.Ayrıca daha önce T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınmış olan 25.04.2021 tarihli ve 523077 sayılı belge içinde kapama başvurusu yapılmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218128BIST