***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 15.11.2023 tarihli duyurusunda inşaat ruhsatı ve yatırım teşvik belgesini aldığını duyurmuştur.Yatırımlarımız kapsamında makine ve ekipmanlar teslim alınmaya başlanmış olup, kurulumları mevcut yerleşkemizde gerçekleştirilmektedir.Fabrika inşaatımız ise hızlı bir şekilde devam etmektedir. İnşaat ruhsat projelerindeki bazı değişikliklerin onay süreçleri nedeniyle ilk çeyrek sonunda bitirilmesi öngörülen yatırımımızın Mayıs sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir.Yatırımların başlaması sonrasında verimliliği ve etkinliği daha yüksek olacak şekilde yapılan yeni layout çalışmalarımızla, bu gecikmenin siparişlerimiz üstünde herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması beklenmektedir.Ayrıca Genel Kurul bilgilendirme dokümanımızda bahsedilen Hamax şirketinin taşınması tamamlanmış olup, hali hazırda şirketimiz tarafından ilgili alanlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanların kullanılması ilk açıklanan %200'lük kapasite artışı hesabında yer almıştır.Daha detaylı bilgilere ise şirketimizin yıllık faaliyet raporunda yer verilecektir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249532BIST