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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

27.02.2023 13:29
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bild


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı SAYAS pay piyasasında sağlıklı fiyat ve miktar oluşumu ve istikrarın desteklenmesi aracılığıyla pay sahiplerinin menfaatlerini koruması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 772.500
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı Kararı aracılığıyla, Şirketimizin pay piyasasında sağlıklı fiyat ve miktar hareketlerinin oluşumu ve fiyat istikrarının desteklenmesi suretiyle pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması amacıyla:
1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14/2/2023 tarih ve 2023/10 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı doğrultusunda bir geri alım programı başlatmasına,
2. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yüzde birine denk gelecek şekilde 772.500 TL nominal değere sahip 772.500 adet paya kadar geri alım yapılmasına,
3. Geri alım programı için ayrılan kaynağın azami 30.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,
4. Geri alım programı ve kapsamında yapılacak işlemler hakkında bilgilendirmenin düzenlenecek ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
5. Geri alım programı kapsamında işlemlerinin karar tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar olan sürede gerçekleştirilmesine ve geri alıma ilişkin konularda Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117067


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