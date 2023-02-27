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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

27.02.2023 18:23
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bild


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 27 Şubat 2023 Tarihli Hisse Geri Alım İşlemleri Hakkında Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Geri Alım

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Geri Alım Programı çerçevesinde yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 772.500
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, SAYAS, TRESAYR00013 27.02.2023 450 0 30,9 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 27.02.2023 645 0 30,92 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 27.02.2023 2.669 0 30,98 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 27.02.2023 96.236 0,12 31 Bulunmamaktadır.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı Kararı aracılığıyla, Şirketimizin pay piyasasında sağlıklı fiyat ve miktar hareketlerinin oluşumu ve fiyat istikrarının desteklenmesi suretiyle pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması amacıyla bir geri alım programı başlatılmasına karar verilmiştir.
Mezkur pay geri alım programı kapsamında Şirketimiz tarafından 27.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 30,90 ila 31,00 TL fiyat aralığında (ağırlıklı ortalama 30,99 TL) toplam 100.000 TL nominal değerli pay geri alınmıştır.
Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri, işlemin program kapsamındaki ilk işlem olması nedeniyle, 100.000 TL olup Şirketimizin sermayesine oranı yüzde 0,1294 seviyesindedir.
Kamuya saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117245


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