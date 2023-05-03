Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

03.05.2023 18:18
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bild


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 3 Mayıs 2023 Tarihli Hisse Geri Alım İşlemleri Hakkında Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni geri alım

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Geri Alım Programı çerçevesinde yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 772.500
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, SAYAS, TRESAYR00013 27.02.2023 450 0 30,9 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 27.02.2023 645 0 30,92 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 27.02.2023 2.669 0 30,98 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 27.02.2023 96.236 0,12 31 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 10.03.2023 35.863 0,005 30 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 10.03.2023 3.232 0 30,12 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 10.03.2023 1.586 0 30,16 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 10.03.2023 979 0 30,18 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 10.03.2023 2.520 0 30,2 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 10.03.2023 581 0 30,22 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 10.03.2023 500 0 30,24 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 10.03.2023 1.005 0 30,26 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 10.03.2023 53.734 0,07 30,3 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 03.05.2023 774 0 21,64 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 03.05.2023 66 0 21,66 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 03.05.2023 64 0 21,68 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 03.05.2023 1 0 21,72 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 03.05.2023 1 0 21,84 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 03.05.2023 1 0 21,92 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 03.05.2023 54.912 0,07 22 Bulunmamaktadır.
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 03.05.2023 2.752 0 22,8 Bulunmamaktadır.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı Kararı aracılığıyla, Şirketimizin pay piyasasında sağlıklı fiyat ve miktar hareketlerinin oluşumu ve fiyat istikrarının desteklenmesi suretiyle pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması amacıyla bir geri alım programı başlatılmasına karar verilmiştir.
Mezkur pay geri alım programı kapsamında Şirketimiz tarafından 03.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 21,64 ila 22,80 TL fiyat aralığında (ağırlıklı ortalama 22,02 TL) toplam 58.571 TL nominal değerli pay geri alınmıştır.
Gerçekleştirilen işlemler sonucunda geri alınan payların nominal değeri 258.571 TL olup Şirketimizin sermayesine oranı yüzde 0,33 seviyesindedir.
Kamuya saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146460


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:584.486
Değişim :  -0,45% |  -20,27
Açılış :  4.517  
Önceki Kapanış :  4.506  
En Yüksek
4.535 En Düşük
4.311
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 77,00 10.529.473 % 10,00  
AVHOL 19,61 60.643.919 % 9,98  
GRTRK 28,30 26.490.187 % 9,95  
IHAAS 169,50 26.206.939 % 9,71  
ICBCT 6,92 75.198.974 % 8,12  
daha fazla
17:58 Alış Satış %  
Dolar 19,4717 19,4760 % 0,07  
Euro 21,5206 21,5362 % 0,60  
Sterlin 24,3721 24,4943 % 0,75  
Frank 21,8746 22,0064 % 0,82  
Riyal 5,1767 5,2026 % 0,06  
daha fazla
17:58 Alış Satış %  
Altın Ons 2.024 2.024 7,31  
Altın Gr. 1.267 1.267 5,38  
Cumhuriyet 9.089 9.227 134,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.477 4.579 -32,00  
Çeyrek 2.245 2.297 -1,00  
Gümüş.Ons 25,37 25,40 0,01  
Gümüş Gr. 15,89 15,91 0,02  
B. Petrol 72,42 72,42 -2,90  
Seans Raporu 17:58
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru