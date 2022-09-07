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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.09.2022 09:25
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemleri


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 25.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 77.250.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 11.573.033,708 23.146.067,416 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021 Hamiline
B Grubu, SAYAS, TRESAYR00013 14.176.966,292 28.353.932,584 200,00000 B Grubu B Grubu, SAYAS, TRESAYR00013 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 25.750.000 51.500.000,000 200,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.08.2022

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 - Sermaye ve Paylar
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.07.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 18.08.2022
SPK Başvuru Tarihi 08.07.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.08.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 31.08.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 29.08.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 06.09.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 25.750.000 TL'den 77.250.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmiş 6.maddesi İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 6 Eylül 2022 tarih ve 10654 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Sermaye Tescil Tarihi 06/09/2022 olarak ilgili alana giriş yapılarak tekrar yayınlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Ek 2 ESD Taslağı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060834


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