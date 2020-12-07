***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHarun YILDIZHAN Finansal İşler ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 13.02.2015 0(232) 878 78 00 yatirimci-iliskileri@sayas-re.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207338 / 701632Gülden BAŞKAN Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 07.12.2020 0(232) 878 78 00 yatirimci-iliskileri@sayas-re.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891732BIST