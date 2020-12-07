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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.12.2020 13:59



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Harun YILDIZHAN Finansal İşler ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 13.02.2015 0(232) 878 78 00 yatirimci-iliskileri@sayas-re.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207338 / 701632
Gülden BAŞKAN Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 07.12.2020 0(232) 878 78 00 yatirimci-iliskileri@sayas-re.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891732


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRVGD 10,89 336.588 % 10,00  
RODRG 13,86 1.842.363 % 10,00  
SELEC 16,51 576.790.602 % 9,99  
SAFKR 16,52 34.334.695 % 9,99  
BRYAT 260,40 49.777.228 % 9,97  
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15:18 Alış Satış %  
Dolar 7,8354 7,8389 % 0,33  
Euro 9,4870 9,4965 % 0,21  
Sterlin 10,3731 10,4251 % -0,90  
Frank 8,7595 8,8123 % 0,33  
Riyal 2,0829 2,0933 % 0,30  
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15:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.830 -6,48  
Altın Gr. 461 461 0,11  
Cumhuriyet 3.062 3.108 -2,00  
Tam 3.044 3.121 -12,57  
Yarım 1.471 1.510 -6,08  
Çeyrek 738 755 -3,04  
Gümüş.Ons 23,72 23,75 -0,44  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 -0,08  
B. Petrol 48,73 48,73 -0,52  
Seans Raporu 15:18
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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