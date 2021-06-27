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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.06.2021 10:17



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.sayreklam.com www.sayyatirimciiliskileri.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HARUN YILDIZHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist İcrada Görevli Finansal İşler ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Bulunmamaktadır Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
HÜSAMETTİN ENDER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlığı Bulunmamaktadır. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
MEHMET LEVENT HACIİSLAMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746609 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan / Denetimden Sorumlu Komite-Başkan / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
ERKAN GÜLDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 25.06.2021 İcrada Görevli Şirket Müdürlüğü Plaka Mobilya ve Hamax Europe Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 28.67 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ALİ İLKER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır. Şirket sahibidir. Hayır - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942488 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye / Denetimden Sorumlu Komite-Üye / Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EVREN GÜLDOĞAN Şirket Müdürü Ekonomist Yönetim Kurulu Başkanlığı Promaya Danışmanlık sahibi, Say Kurumsal yönetim kurulu başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944332


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