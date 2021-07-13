***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.07.2021 11:25
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EVREN GÜLDOĞAN Sertifika Yöneticisi Yönetim Kurulu Başkanlığı Promaya Danışmanlık sahibi, Say Kurumsal yönetim kurulu başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950584
BIST
12:541.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,38
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
12:548,6074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0278
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,6000
12:5410,2025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0502
|Açılış
|: 10,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1894
12:54501,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,32
|Açılış
|: 501,01
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
500,39
BIST En Aktif Hisseler12:54
|EDATA
|7,25
|68.576.447
|% 7,89
|
|YAPRK
|33,20
|11.252.095
|% 7,65
|
|EDIP
|3,37
|26.686.374
|% 6,65
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|FADE
|14,16
|14.792.126
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|7.685.397
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|151.007.134
|% -9,73
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|SANFM
|18,93
|4.755.369
|% -7,66
|
|GARAN
|8,57
|486.552.061
|% -0,81
|
|THYAO
|13,20
|269.807.245
|% -0,30
|
|SASA
|26,32
|218.001.341
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,25
|198.275.463
|% -0,88
|
|EREGL
|17,96
|178.605.616
|% -1,26
|
|PEKGY
|1,02
|151.007.134
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|198.275.463
|% -0,88
|
|GARAN
|8,57
|486.552.061
|% -0,81
|
|TSKB
|1,22
|52.737.383
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,80
|71.602.323
|% -0,55
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6015
|8,6074
|% -0,32
|
|Euro
|10,1981
|10,2025
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,9094
|11,9691
|% -0,38
|
|Frank
|9,3712
|9,4276
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2917
|2,3032
|% -0,16
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|1,32
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|21,00
|
|Tam
|3.304
|3.386
|18,93
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|9,16
|
|Çeyrek
|801
|819
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,59
|75,59
|0,43
|