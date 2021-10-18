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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.10.2021 17:23



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. Proje Yönetimi 500000 475000 TRY 95 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971248


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 31,90 1.180.109 % 10,00  
FRIGO 21,34 23.296.177 % 10,00  
KSTUR 265,10 650.025 % 10,00  
PRKAB 17,20 128.824.108 % 9,97  
UFUK 21,18 403.704 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,3150 9,3193 % 0,63  
Euro 10,8203 10,8305 % 0,78  
Sterlin 12,7374 12,8013 % 0,34  
Frank 10,0428 10,1033 % 0,49  
Riyal 2,4750 2,4874 % 0,54  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.767 -0,25  
Altın Gr. 530 530 3,26  
Cumhuriyet 3.500 3.554 34,00  
Tam 3.485 3.572 35,20  
Yarım 1.684 1.728 17,03  
Çeyrek 845 864 8,51  
Gümüş.Ons 23,20 23,25 -0,09  
Gümüş Gr. 6,95 6,96 0,01  
B. Petrol 84,77 84,77 -0,07  
Seans Raporu 18:05
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