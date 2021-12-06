***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2021 14:06
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.sayas-re.com www.sayreklam.com www.sayyatirimciiliskileri.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981141
BIST
14:511.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,97
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:5113,7610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0424
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:5115,5632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0270
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:51788,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,96
|Açılış
|: 788,49
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:50
|RAYSG
|14,96
|4.015.764
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.396.095
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|165.484
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|EDATA
|13,56
|51.016.639
|% -9,90
|
|KTSKR
|32,84
|277.529.481
|% -8,06
|
|GARAN
|11,85
|2.073.940.801
|% 1,63
|
|THYAO
|18,59
|946.995.633
|% 0,32
|
|PETKM
|8,46
|867.532.692
|% 3,17
|
|YKBNK
|3,53
|832.303.859
|% 2,62
|
|SISE
|13,16
|806.349.649
|% -0,68
|
|TSKB
|1,64
|498.747.457
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,53
|832.303.859
|% 2,62
|
|GARAN
|11,85
|2.073.940.801
|% 1,63
|
|ODAS
|1,65
|281.809.530
|% 1,23
|
|SKBNK
|1,21
|179.819.187
|% 0,00
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7558
|13,7638
|% 0,33
|
|Euro
|15,5378
|15,5522
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,2313
|18,3228
|% 0,68
|
|Frank
|14,8764
|14,9661
|% -0,06
|
|Riyal
|3,6612
|3,6795
|% 0,42
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-2,92
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,69
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.191
|5.320
|1,07
|
|Yarım
|2.509
|2.574
|0,51
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,69
|71,69
|1,81
|