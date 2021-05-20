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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

20.05.2021 19:01



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/05/2021
Karar Sayısı
38
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                     FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 20/05/2021
KARAR SAYISI : 2021 / 38
 
SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN SERİ:II, NO:14.1 NO'LU SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR  TEBLİĞİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR.
 
a)    Şirketimizin 1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i uyarınca, TMS/TFRS Konsolide hükümlerine göre hazırlanan konsolide finansal tabloların, ilgili dipnotların ve yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, 
 
b)     Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların önemli konularda gerçeğeni,
 
c)      Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, TMS'ye göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937065


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Cumhuriyet 3.335 3.386 22,00  
Tam 3.323 3.409 1,23  
Yarım 1.606 1.649 0,59  
Çeyrek 806 825 0,30  
Gümüş.Ons 27,89 27,92 0,17  
Gümüş Gr. 7,50 7,50 -0,00  
B. Petrol 66,27 66,27 -0,38  
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