***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
08.03.2021 22:22
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
A. Genel İlkeler
Yönetim Kurulu tarafından Sürdürülebilirlik Politikası hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Politika ve hedefler, Entegre Yönetim Sistemi'ne dahil edilmiştir. Konuyla ilgili sorumluluklar Yönetim Kurulu ve Kalite Yönetiminin Gözden Geçirilmesi Komitesi arasında paylaştırılmıştır. Uygulama ve eylem planları ve KPG'ler belirlenmemiştir.
B. Çevresel İlkeler
ISO 14001 standardına tam uyum sağlanmış ve sertifikalandırma sağlanmıştır. Ayrı raporlama yapılmamaktadır. Türk Çevre Mevzuatı kapsamında gerekli ölçüm ve bildirimler yapılmaktadır. Çevre danışmanı bulunmaktadır.
C. Sosyal İlkeler
İnsan hakları ve çalışan hakları konusunda tüm ilkelere tam uyum gösterilmektedir. İlgili politikaların hazırlanma süreci devam etmektedir. Paydaşlarla ilişkiler açısından kurumsal düzeyde eylemler yapılmaktadır, küresel insiyatiflere katılım bu aşamada gerekli görülmemektedir.
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri
Kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanmaktadır. Sürdürülebilirlik Politikası kabul edilerek yayımlanmıştır. Diğer politikalar üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916390
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|2.820
|39,00
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|Tam
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|36,87
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|1.371
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