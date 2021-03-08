***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarA. Genel İlkelerYönetim Kurulu tarafından Sürdürülebilirlik Politikası hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Politika ve hedefler, Entegre Yönetim Sistemi'ne dahil edilmiştir. Konuyla ilgili sorumluluklar Yönetim Kurulu ve Kalite Yönetiminin Gözden Geçirilmesi Komitesi arasında paylaştırılmıştır. Uygulama ve eylem planları ve KPG'ler belirlenmemiştir.B. Çevresel İlkelerISO 14001 standardına tam uyum sağlanmış ve sertifikalandırma sağlanmıştır. Ayrı raporlama yapılmamaktadır. Türk Çevre Mevzuatı kapsamında gerekli ölçüm ve bildirimler yapılmaktadır. Çevre danışmanı bulunmaktadır.C. Sosyal İlkelerİnsan hakları ve çalışan hakları konusunda tüm ilkelere tam uyum gösterilmektedir. İlgili politikaların hazırlanma süreci devam etmektedir. Paydaşlarla ilişkiler açısından kurumsal düzeyde eylemler yapılmaktadır, küresel insiyatiflere katılım bu aşamada gerekli görülmemektedir.D. Kurumsal Yönetim İlkeleriKurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanmaktadır. Sürdürülebilirlik Politikası kabul edilerek yayımlanmıştır. Diğer politikalar üzerinde çalışmalar devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916390BIST