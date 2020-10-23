***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
23.10.2020 12:59
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/09/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Win & P. Ltd
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/11/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Sevkiyat programı ve LC maddelerinde mutabakat sağlanması
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisinde ihracat kapasitesi ve cirosunu arttırması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Açıklamalar
Şirketimizin dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. şirketinin tedarikçi listesine alındığı, kule iç aksamlarına yönelik 3.851.960 EUR tutarında teklifinin onaylandığı, daha sonra aynı şirketin muhtelif projelerine yönelik toplam 1.193.710 EUR tutarında 11 kulelik bir teklif daha verildiği daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. 11 kulelik bu teklifimiz de onaylanmış bulunmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883257
BIST
14:121.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,29
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:127,9674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,9530
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|Önceki Kapanış
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7,9771
En Düşük
7,9310
14:129,4403
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 485,99
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490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:12
|SANFM
|12,10
|9.613.326
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.608.877
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.314.047
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.934.426
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|7.052.796
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|2.311.154
|% -9,98
|
|TSKB
|1,73
|797.411.473
|% 0,00
|
|SISE
|6,86
|762.118.395
|% 0,29
|
|GARAN
|7,05
|700.856.186
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,49
|504.439.051
|% -1,97
|
|KATMR
|3,67
|413.677.774
|% -7,56
|
|TSKB
|1,73
|797.411.473
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|324.109.653
|% -2,11
|
|KRDMD
|3,49
|504.439.051
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,90
|272.491.054
|% -4,52
|
|IHLAS
|1,29
|158.195.181
|% 4,03
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9622
|7,9674
|% 0,37
|
|Euro
|9,4349
|9,4403
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,3738
|10,4258
|% 0,17
|
|Frank
|8,7673
|8,8201
|% 0,60
|
|Riyal
|2,1165
|2,1272
|% 0,30
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|7,30
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.281
|25,00
|
|Tam
|3.219
|3.298
|34,51
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|16,69
|
|Çeyrek
|780
|798
|8,35
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,35
|0,03
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|0,12
|