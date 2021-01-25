Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

25.01.2021 13:54



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Win & P. Ltd
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/01/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Akreditif kapsamında ihracat yapılacaktır.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
İhracat bağlantılarımızın devamlılığı açısından ve finansal açıdan olumlu değerlendirilmektedir..
Açıklamalar

Şirketimiz tarafından dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. firmasından 2020 yılı içerisinde toplamda 39 kule için 5.045.670 EUR tutarında kule iç donanımı siparişi alındığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Bahse konu siparişlerin teslimatının başarıyla tamamlanmasıyla Win & P. Ltd. tarafından Şirketimize toplamda 24 kule için 3.301.680 EUR tutarında yeni bir sipariş geçilmiş olup Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904142


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:251.546
Değişim :  0,25% |  3,85
Açılış :  1.557  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.560 En Düşük
1.539
BIST En Aktif Hisseler14:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 231,10 2.534.012 % 10,00  
KAPLM 48,40 2.397.204 % 10,00  
BASCM 17,93 973.568 % 10,00  
KSTUR 231,00 860.804 % 10,00  
ESEN 26,86 128.867.511 % 9,99  
daha fazla
14:25 Alış Satış %  
Dolar 7,3794 7,3822 % -0,38  
Euro 8,9757 8,9795 % -0,48  
Sterlin 10,0778 10,1283 % -0,30  
Frank 8,2966 8,3466 % -0,47  
Riyal 1,9626 1,9724 % -0,35  
daha fazla
14:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.862 7,39  
Altın Gr. 443 443 1,24  
Cumhuriyet 2.933 2.977 18,00  
Tam 2.920 2.993 18,06  
Yarım 1.411 1.448 8,74  
Çeyrek 708 724 4,36  
Gümüş.Ons 25,67 25,71 0,24  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,04  
B. Petrol 55,74 55,74 0,49  
Seans Raporu 14:25
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru