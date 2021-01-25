***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
25.01.2021 13:54
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Win & P. Ltd
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/01/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Akreditif kapsamında ihracat yapılacaktır.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
İhracat bağlantılarımızın devamlılığı açısından ve finansal açıdan olumlu değerlendirilmektedir..
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. firmasından 2020 yılı içerisinde toplamda 39 kule için 5.045.670 EUR tutarında kule iç donanımı siparişi alındığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Bahse konu siparişlerin teslimatının başarıyla tamamlanmasıyla Win & P. Ltd. tarafından Şirketimize toplamda 24 kule için 3.301.680 EUR tutarında yeni bir sipariş geçilmiş olup Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904142
BIST