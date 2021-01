***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıWin & P. LtdVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih25/01/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıAkreditif kapsamında ihracat yapılacaktır.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisiİhracat bağlantılarımızın devamlılığı açısından ve finansal açıdan olumlu değerlendirilmektedir..AçıklamalarŞirketimiz tarafından dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. firmasından 2020 yılı içerisinde toplamda 39 kule için 5.045.670 EUR tutarında kule iç donanımı siparişi alındığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır.Bahse konu siparişlerin teslimatının başarıyla tamamlanmasıyla Win & P. Ltd. tarafından Şirketimize toplamda 24 kule için 3.301.680 EUR tutarında yeni bir sipariş geçilmiş olup Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904142BIST