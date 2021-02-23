***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıNordex Acciona GrubuVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/04/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıEntegre yönetim sistemimizde talep edilen geliştirmeler yapılmış olup sürekliliği sağlanacaktır.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiYenilenebilir enerji endüstrisi alanındaki faaliyetlerimiz açısından fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir.AçıklamalarBilindiği üzere Şirketimizin ana faaliyet alanı rüzgar enerji santrallerine yönelik yerli aksam ve bütünleyici parça tasarımı, üretimi ve satışı yapmak ve satış sonrası hizmetler sunmak olup bu doğrultuda satış ve pazarlama faaliyetlerimizde müşteri çeşitliliğine gidilmesi yönünde önemli çaba gösterilmektedir. Bu çerçevede gerekli denetimler ertesinde Nordex Acciona ilgili tedarikçi listesine kayıt sağlanmış olup bundan böyle grup şirketlerine doğrudan teklif verilebilecektir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911664BIST