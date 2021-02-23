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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

23.02.2021 11:29



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Nordex Acciona Grubu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/04/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Entegre yönetim sistemimizde talep edilen geliştirmeler yapılmış olup sürekliliği sağlanacaktır.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yenilenebilir enerji endüstrisi alanındaki faaliyetlerimiz açısından fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Açıklamalar

Bilindiği üzere Şirketimizin ana faaliyet alanı rüzgar enerji santrallerine yönelik yerli aksam ve bütünleyici parça tasarımı, üretimi ve satışı yapmak ve satış sonrası hizmetler sunmak olup bu doğrultuda satış ve pazarlama faaliyetlerimizde müşteri çeşitliliğine gidilmesi yönünde önemli çaba gösterilmektedir.  Bu çerçevede gerekli denetimler ertesinde Nordex Acciona ilgili tedarikçi listesine kayıt sağlanmış olup bundan böyle grup şirketlerine doğrudan teklif verilebilecektir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911664


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KSTUR 286,50 2.412.617 % 9,98  
YAPRK 131,50 4.410.116 % 9,95  
MERIT 342,00 9.656.313 % 9,72  
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Altın Ons 1.808 1.808 -0,14  
Altın Gr. 408 408 -0,36  
Cumhuriyet 2.716 2.756 7,00  
Tam 2.702 2.769 6,33  
Yarım 1.306 1.339 3,06  
Çeyrek 655 670 1,53  
Gümüş.Ons 27,90 27,92 -0,37  
Gümüş Gr. 6,30 6,30 -0,07  
B. Petrol 64,76 64,76 0,40  
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