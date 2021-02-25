***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
25.02.2021 15:06
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/2/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Marmen Inc.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/03/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe müşteri çeşitliliği, ihracat kapasitesi ve cirosunu arttırarak faaliyetlerine olumlu etkisi olacaktır.
Açıklamalar
Şirketimiz Kanada'da yerleşik ve Kuzey Amerika'nın en büyük rüzgar türbin kulesi üreticilerinden olan Marmen Inc. ile yaptığı görüşmeler sonucunda onaylı tedarikçi olarak kabul edilmiş olup rüzgar kulesi iç aksamlarına ilişkin 1.318.800 USD tutarında bir teklif sunmuş bulunduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. Teklifin onay ve kabul işlemleri tamamlanmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912882
BIST
15:381.478
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|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
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|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
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|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.218.101
|% -9,94
|
|PETKM
|5,25
|1.764.850.938
|% 1,74
|
|THYAO
|13,07
|1.381.521.327
|% 1,87
|
|KOZAL
|130,00
|1.268.132.710
|% -2,62
|
|SASA
|42,22
|1.237.090.566
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,28
|1.113.148.291
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,28
|1.113.148.291
|% 0,44
|
|PETKM
|5,25
|1.764.850.938
|% 1,74
|
|IHLAS
|0,88
|203.359.710
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|362.646.754
|% -1,72
|
|KARSN
|4,50
|856.648.087
|% -4,26
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2459
|7,2496
|% 1,12
|
|Euro
|8,8728
|8,8789
|% 1,75
|
|Sterlin
|10,2023
|10,2534
|% 0,95
|
|Frank
|7,9543
|8,0022
|% 1,00
|
|Riyal
|1,9233
|1,9330
|% 0,91
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|15:36
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-13,59
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|Altın Gr.
|415
|416
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.808
|-2,00
|
|Tam
|2.752
|2.822
|-6,39
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|-3,10
|
|Çeyrek
|667
|683
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,06
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|B. Petrol
|66,48
|66,48
|0,30
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Seans Raporu
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15:47XU100
Endeks 1, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 22, 397.00 milyon TL de