***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSuzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih10/03/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıAkreditif düzenlenmesiYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe müşteri çeşitliliği, ihracat kapasitesi ve cirosunu arttırarak faaliyetlerine olumlu etkisi olacaktır.AçıklamalarŞirketimizin Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy'den 2020 yılında toplam 3.595.500 EUR tutarında sipariş aldığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. Titan Wind Energy'e 16 kuleye denk gelen toplam 1.917.600 EUR tutarında bir teklif verilmiş olup karşılıklı olarak kabul edilmesi beklenmektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915087BIST