***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAteş Çelik İnş. Taah. Proje. Müh. San. ve Tic. A.ŞVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%70 (Net Satışlar)Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%36 (Alacaklar)İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih15/03/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıKalite gerekliliklerinin sağlanmasıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin rüzgar enerji endüstrisi sektöründe performansının devamlılığını sağlayacaktır.AçıklamalarBilindiği üzere Şirketimiz ilişkili tarafımız Ateş Çelik (Ateş Wind Power) ile Nisan 2018'de yapılan çerçeve mutabakat çerçevesinde Ateş Wind Power'a rüzgar türbinleri ve türbin kulelerinin belirli aksamları başta olmak üzere muhtelif ürünler tedarik etmektedir. Ateş Wind Power tarafından Almanya merkezli Enercon GmbH'ın yeni geliştirdiği E138 EP3 E2 model türbinleri için üretime başlanmış olup bu yeni nesil türbinler için jeneratör kutup paketlerinin (İngilizce pole shoe) ve havalandırma ünitelerinin Şirketimiz tarafından üretilmesine devam edilmesi üzerinde mutabakat sağlanmıştır.Bu çerçevede Şirketimizin 2021 yılının ilk yarısında toplam yaklaşık 4.400.000 EUR ciro elde ederek bahse konu ürünlerden hasılatını arttırması beklenmektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918185BIST