***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
15.03.2021 14:53
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Ateş Çelik İnş. Taah. Proje. Müh. San. ve Tic. A.Ş
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%70 (Net Satışlar)
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%36 (Alacaklar)
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/03/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Kalite gerekliliklerinin sağlanması
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin rüzgar enerji endüstrisi sektöründe performansının devamlılığını sağlayacaktır.
Açıklamalar
Bilindiği üzere Şirketimiz ilişkili tarafımız Ateş Çelik (Ateş Wind Power) ile Nisan 2018'de yapılan çerçeve mutabakat çerçevesinde Ateş Wind Power'a rüzgar türbinleri ve türbin kulelerinin belirli aksamları başta olmak üzere muhtelif ürünler tedarik etmektedir. Ateş Wind Power tarafından Almanya merkezli Enercon GmbH'ın yeni geliştirdiği E138 EP3 E2 model türbinleri için üretime başlanmış olup bu yeni nesil türbinler için jeneratör kutup paketlerinin (İngilizce pole shoe) ve havalandırma ünitelerinin Şirketimiz tarafından üretilmesine devam edilmesi üzerinde mutabakat sağlanmıştır.
Bu çerçevede Şirketimizin 2021 yılının ilk yarısında toplam yaklaşık 4.400.000 EUR ciro elde ederek bahse konu ürünlerden hasılatını arttırması beklenmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918185
BIST