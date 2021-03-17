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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

17.03.2021 12:20



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
4/3/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/03/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Akreditif düzenlenmesi (Düzenlenmiştir.)
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe müşteri çeşitliliği, ihracat kapasitesi ve cirosunu arttırarak faaliyetlerine olumlu etkisi olacaktır.
Açıklamalar

Şirketimizin Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük rüzgar kulesi üreticisi olan Titan Wind Energy'den 2020 yılında toplam 3.595.500 EUR tutarında sipariş aldığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. 4/3/2021 tarihli açıklamamızda Titan Wind Energy'e 16 kuleye denk gelen toplam 1.917.600 EUR tutarında bir teklif verilmiş olup karşılıklı olarak kabul edilmesi beklendiği belirtilmiştir.  Titan Wind Energy tarafından bahse konu siparişe ilişkin olarak kabul çalışmaları tamamlanmış ve sipariş Şirketimiz tarafından işleme alınmış bulunmaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918726


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