***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.05.2021 13:03
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Dongkuk S&C Co. Ltd.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/06/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Akreditif açılması
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Müşteri çeşitliliği açısından olumlu değerlendirilmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Güney Kore'de üç rüzgar türbin kulesi fabrikası olan Dongkuk S&C Co. Ltd. şirketine kule iç aksam setlerine ilişkin 2.683.450 EUR tutarında bir teklif verilmiştir. Teklif kabul edilmiş olup akreditif açılması ile birlikte kesinleştirilerek işleme alınacaktır. Böylelikle şirketimiz Güney Kore'de ikinci bir müşteri elde etmiş ve 2021 yılında bu ülkeye yönelik ihracat bağlantılarını yaklaşık 6.000.000 EUR seviyesine çıkartmış bulunmaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936509
BIST
17:491.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:498,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0416
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:4910,2076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0980
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:49501,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,54
|Açılış
|: 501,50
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:47
|NTGAZ
|10,89
|10.898.973
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|JANTS
|79,90
|317.750.737
|% 9,98
|
|FENER
|28,44
|309.392.796
|% 9,98
|
|BJKAS
|8,01
|402.846.981
|% -10,00
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|YAPRK
|81,65
|44.815.090
|% -9,83
|
|IHGZT
|1,32
|10.813.558
|% -9,59
|
|GARAN
|8,11
|1.646.362.747
|% 1,88
|
|KOZAL
|131,20
|1.470.185.045
|% 2,10
|
|SISE
|8,05
|1.341.519.438
|% 2,81
|
|THYAO
|13,37
|967.117.274
|% 0,07
|
|EREGL
|19,41
|801.626.421
|% -0,10
|
|GARAN
|8,11
|1.646.362.747
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,97
|348.741.210
|% 2,07
|
|SISE
|8,05
|1.341.519.438
|% 2,81
|
|YKBNK
|2,15
|231.492.266
|% 0,94
|
|KRDMD
|8,33
|749.206.338
|% 2,08
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3481
|8,3511
|% 0,47
|
|Euro
|10,1979
|10,2045
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,8316
|11,8909
|% 0,98
|
|Frank
|9,2748
|9,3306
|% 1,19
|
|Riyal
|2,2207
|2,2319
|% 0,50
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|0,16
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,19
|28,22
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,34
|
Seans Raporu
17:47
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.75 ) 1, 268
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ISBIR, BRMEN, YBTAS, FENER, DOBUR, NTGAZ, EDIP
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MERIT, IHGZT, BJKAS
-
17:59
GSDDE, YBTAS, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, VAKFN, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında