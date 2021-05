***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıDongkuk S&C Co. Ltd.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/06/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıAkreditif açılmasıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiMüşteri çeşitliliği açısından olumlu değerlendirilmektedir.AçıklamalarŞirketimiz tarafından Güney Kore'de üç rüzgar türbin kulesi fabrikası olan Dongkuk S&C Co. Ltd. şirketine kule iç aksam setlerine ilişkin 2.683.450 EUR tutarında bir teklif verilmiştir. Teklif kabul edilmiş olup akreditif açılması ile birlikte kesinleştirilerek işleme alınacaktır. Böylelikle şirketimiz Güney Kore'de ikinci bir müşteri elde etmiş ve 2021 yılında bu ülkeye yönelik ihracat bağlantılarını yaklaşık 6.000.000 EUR seviyesine çıkartmış bulunmaktadır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936509BIST