***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/5/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıDongkuk S&C Co. Ltd.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/06/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıAkreditif açılmasıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiMüşteri çeşitliliği ve ciro açısından olumlu görülmektedir.Açıklamalar17/5/2021 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz tarafından Güney Kore'de üç rüzgar türbin kulesi fabrikası olan Dongkuk S&C Co. Ltd. şirketine kule iç aksam setlerine ilişkin 2.683.450 EUR tutarında bir teklif verilmiş ve teklif kabul edilmiş olup akreditif açılması ile birlikte kesinleştirilerek işleme alınmasına karar verilmiştir. Müşterimiz tarafından gerekli akreditif açılmış olup buna göre sipariş kesinleştirilmiştir ve en kısa sürede işleme alınacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940990BIST