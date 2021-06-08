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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

08.06.2021 12:17



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/5/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Dongkuk S&C Co. Ltd.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/06/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Akreditif açılması
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Müşteri çeşitliliği ve ciro açısından olumlu görülmektedir.
Açıklamalar

17/5/2021 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz tarafından Güney Kore'de üç rüzgar türbin kulesi fabrikası olan Dongkuk S&C Co. Ltd. şirketine kule iç aksam setlerine ilişkin 2.683.450 EUR tutarında bir teklif verilmiş ve teklif kabul edilmiş olup akreditif açılması ile birlikte kesinleştirilerek işleme alınmasına karar verilmiştir.  Müşterimiz tarafından gerekli akreditif açılmış olup buna göre sipariş kesinleştirilmiştir ve en kısa sürede işleme alınacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940990


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