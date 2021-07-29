***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıGRI Renewable IndustriesVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih30/07/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıKalite ve sevkiyat gerekliliklerinin karşılanmasıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin rüzgar enerji endüstrisi sektöründe müşteri ve Pazar çeşitliliği açısından önem arz etmektedir.AçıklamalarŞirketimiz rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe pazarlama ve yatırım çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmekte olup bu çerçevede GRI Renewable Industries tarafından onaylı tedarikçi olarak kabul edilmiş bulunmaktayız. Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgilere göre GRI Renewable Industries ABD, Arjantin, Brezilya, Çin, Güney Afrika, Hindistan, İspanya ve Türkiye'de toplam 16 fabrikası ile RES kule, flanş ve kaplamaları imalatı alanlarında faaliyet göstermektedir.Onaylı tedarikçi seçilmemizle birlikte ilk etapta GRI Renewable Industries'in Türkiye'de yerleşik iştiraki Gesbey Enerji Türbini Kule Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'den yaklaşık 60.000 EUR tutarında bir deneme siparişi de alınmıştır.Konuyla ilgili içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulumuzun 7/6/2021 tarih ve 2021/44 sayılı Kararı ile ertelenmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952648BIST