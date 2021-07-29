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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

29.07.2021 16:54



***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
GRI Renewable Industries
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
30/07/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Kalite ve sevkiyat gerekliliklerinin karşılanması
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin rüzgar enerji endüstrisi sektöründe müşteri ve Pazar çeşitliliği açısından önem arz etmektedir.
Açıklamalar

       Şirketimiz rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe pazarlama ve yatırım çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmekte olup bu çerçevede GRI Renewable Industries tarafından onaylı tedarikçi olarak kabul edilmiş bulunmaktayız.  Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgilere göre GRI Renewable Industries ABD, Arjantin, Brezilya, Çin, Güney Afrika, Hindistan, İspanya ve Türkiye'de toplam 16 fabrikası ile RES kule, flanş ve kaplamaları imalatı alanlarında faaliyet göstermektedir.
Onaylı tedarikçi seçilmemizle birlikte ilk etapta GRI Renewable Industries'in Türkiye'de yerleşik iştiraki Gesbey Enerji Türbini Kule Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'den yaklaşık 60.000 EUR tutarında bir deneme siparişi de alınmıştır.
Konuyla ilgili içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulumuzun 7/6/2021 tarih ve 2021/44 sayılı Kararı ile ertelenmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952648


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