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***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

18.11.2021 16:21
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FRIGO 2,86 31.652.686 % 10,00  
TETMT 209,50 9.447.508 % 9,97  
DOBUR 180,90 30.856.113 % 9,97  
PRKAB 49,22 67.693.327 % 9,96  
PENTA 187,60 23.301.938 % 9,96  
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16:55 Alış Satış %  
Dolar 11,0808 11,0885 % 0,48  
Euro 12,5198 12,5294 % -0,28  
Sterlin 14,8376 14,9120 % -0,14  
Frank 11,8951 11,9668 % 0,10  
Riyal 2,9424 2,9571 % 0,27  
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16:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 -0,67  
Altın Gr. 665 665 4,18  
Cumhuriyet 4.390 4.456 4,00  
Tam 4.369 4.480 -4,83  
Yarım 2.111 2.167 -2,34  
Çeyrek 1.059 1.084 -1,16  
Gümüş.Ons 24,76 24,79 -0,04  
Gümüş Gr. 8,84 8,85 0,03  
B. Petrol 79,00 79,00 -2,24  
Seans Raporu 16:55
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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