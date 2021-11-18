***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
18.11.2021 16:21
***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıkl
16:581.735
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.749
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1.759
En Düşük
1.728
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
10,8299
16:5812,5359
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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En Düşük
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|Açılış
|: 661,76
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|Önceki Kapanış
|: 660,50
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670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler16:55
|FRIGO
|2,86
|31.652.686
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.447.508
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|67.693.327
|% 9,96
|
|PENTA
|187,60
|23.301.938
|% 9,96
|
|BASGZ
|13,96
|459.056.955
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|97.029.374
|% -9,99
|
|DOCO
|928,20
|55.780.165
|% -8,61
|
|PGSUS
|93,35
|385.320.840
|% -7,57
|
|TAVHL
|27,88
|273.143.699
|% -6,13
|
|THYAO
|17,13
|2.219.136.513
|% -4,83
|
|KRDMD
|8,25
|2.074.353.858
|% 5,23
|
|GARAN
|12,19
|1.679.273.225
|% -0,41
|
|YKBNK
|3,55
|1.407.632.650
|% -1,39
|
|SISE
|11,21
|1.216.322.322
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,55
|1.407.632.650
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,25
|2.074.353.858
|% 5,23
|
|ODAS
|1,60
|329.187.462
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|284.653.359
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|178.771.761
|% -0,93
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0808
|11,0885
|% 0,48
|
|Euro
|12,5198
|12,5294
|% -0,28
|
|Sterlin
|14,8376
|14,9120
|% -0,14
|
|Frank
|11,8951
|11,9668
|% 0,10
|
|Riyal
|2,9424
|2,9571
|% 0,27
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-0,67
|
|Altın Gr.
|665
|665
|4,18
|
|Cumhuriyet
|4.390
|4.456
|4,00
|
|Tam
|4.369
|4.480
|-4,83
|
|Yarım
|2.111
|2.167
|-2,34
|
|Çeyrek
|1.059
|1.084
|-1,16
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,84
|8,85
|0,03
|
|B. Petrol
|79,00
|79,00
|-2,24
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