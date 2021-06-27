***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SAYAS*** SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25/6/2021 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu seçimi yapılmış olup Yönetim Kurulumuz tarafından 25/6/2021 tarih ve 2021/61 sayılı Kararı ile:- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite" isimli komitelerin oluşturulmasına,- Bunların haricinde ayrıca birer "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin oluşturulmasına gerek olmadığına, Tebliğ uyarınca söz konusu komiteler tarafından gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından gerçekleştirilmesine,- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Levent HACIİSLAMOĞLU'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali İlker KOÇ'un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Harun YILDIZHAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Evren GÜLDOĞAN'ın dışarıdan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına,- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali İlker KOÇ'un Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Levent HACIİSLAMOĞLU'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak ve Evren GÜLDOĞAN'ın dışarından Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanmalarına,- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Levent HACIİSLAMOĞLU'nun Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali İlker KOÇ'un Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmalarınaOybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944333BIST