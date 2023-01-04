***SDTTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.01.2023 09:04
***SDTTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SDTTR]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. SDTTR.E işlem koduyla 03/01/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 32,00 TL Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092934
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
18:0519,8086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0425
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9376
En Düşük
19,7379
18:051.113,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.113,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.113,64
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|74,45
|15.131.540
|% 0,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 0,00
|
|ADESE
|1,95
|135.518.426
|% 0,00
|
|AEFES
|68,90
|228.370.864
|% 0,00
|
|AGHOL
|109,00
|126.282.071
|% 0,00
|
|ACSEL
|74,45
|15.131.540
|% 0,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 0,00
|
|ADESE
|1,95
|135.518.426
|% 0,00
|
|AEFES
|68,90
|228.370.864
|% 0,00
|
|AGHOL
|109,00
|126.282.071
|% 0,00
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% 0,00
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 0,00
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.094.812
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.094.812
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 0,00
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% 0,00
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7274
|18,7291
|% 0,04
|
|Euro
|19,7981
|19,8259
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,3891
|22,5013
|% 0,21
|
|Frank
|19,9981
|20,1186
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9674
|4,9923
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|10,11
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|6,61
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.533
|7.612
|37,00
|
|Yarım
|3.648
|3.721
|18,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,10
|
|B. Petrol
|81,53
|81,53
|-0,57
|