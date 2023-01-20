***SDTTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2023 10:03
***SDTTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SDTTR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SDTTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103347
BIST
11:085.488
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 65,40
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.490
En Düşük
5.436
11:0818,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
11:0820,4120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0675
|Açılış
|: 20,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
11:081.169,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.169,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler11:06
|OTTO
|108,90
|256.869
|% 10,00
|
|PKART
|28,64
|35.181.403
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|17.947.923
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.735.502
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|7.551.524
|% 9,89
|
|BRKSN
|12,01
|5.523.650
|% -7,54
|
|PRDGS
|8,78
|39.567.552
|% -5,49
|
|ZOREN
|5,86
|321.220.537
|% -4,72
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|KUVVA
|45,60
|3.469.780
|% -4,00
|
|THYAO
|155,40
|2.528.064.946
|% 0,52
|
|EREGL
|40,96
|1.817.931.065
|% 1,49
|
|ASELS
|62,65
|1.133.612.921
|% 1,54
|
|TCELL
|39,14
|1.106.264.072
|% 4,88
|
|KOZAL
|586,70
|1.076.795.579
|% -0,22
|
|EKGYO
|8,58
|890.097.957
|% 1,78
|
|SKBNK
|2,92
|251.771.647
|% 2,46
|
|TSKB
|4,70
|272.655.325
|% 4,91
|
|ZOREN
|5,86
|321.220.537
|% -4,72
|
|YKBNK
|9,83
|531.500.204
|% 1,34
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8011
|18,8030
|% 0,08
|
|Euro
|20,3977
|20,4056
|% 0,30
|
|Sterlin
|23,1867
|23,3030
|% -0,09
|
|Frank
|20,4468
|20,5700
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9904
|5,0155
|% 0,06
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|0,16
|
|Altın Gr.
|1.168
|1.168
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.918
|7.982
|-6,00
|
|Yarım
|3.858
|3.906
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.935
|1.953
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,05
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,53
|0,09
|
|B. Petrol
|86,67
|86,67
|0,51
|