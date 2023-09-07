***SDTTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2023 10:06
***SDTTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SDTTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192451
BIST
'
10:318.283
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 101,74
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.284
10:3126,8451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0291
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
27,2329
En Düşük
26,7332
10:3128,8040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0355
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,0760
En Düşük
28,6978
10:311.655,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,24
|Açılış
|: 1.655,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler10:31
|MAGEN
|57,20
|80.586.471
|% 10,00
|
|GRNYO
|12,10
|15.095.615
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|332.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|595.846
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|450.153
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|76.530.674
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|338.858.522
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|188.796.284
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|581.704.893
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|71.210.897
|% -9,97
|
|BRSAN
|765,00
|1.855.953.739
|% 5,20
|
|ASELS
|41,52
|1.087.906.110
|% 0,83
|
|THYAO
|246,30
|1.080.523.995
|% 0,53
|
|ISCTR
|24,96
|968.802.609
|% 1,63
|
|EREGL
|47,16
|864.804.852
|% 1,51
|
|EKGYO
|9,30
|441.538.653
|% 0,65
|
|ISCTR
|24,96
|968.802.609
|% 1,63
|
|ASELS
|41,52
|1.087.906.110
|% 0,83
|
|ZOREN
|4,85
|125.089.314
|% 0,41
|
|YKBNK
|17,10
|419.430.730
|% 1,24
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8303
|26,8451
|% 0,11
|
|Euro
|28,7781
|28,8040
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,3657
|33,5331
|% -0,19
|
|Frank
|29,9659
|30,1464
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1344
|7,1702
|% 0,10
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|0,90
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|3,24
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.996
|11.095
|-16,00
|
|Yarım
|5.515
|5.569
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,92
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,23
|90,23
|-0,37
|
Seans Raporu
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