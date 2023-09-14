***SDTTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 14:44
***SDTTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SDTTR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SDTTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194996
BIST
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17:167.951
En Düşük
|Değişim
|: -0,78%
|| -62,62
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.047
17:1626,9557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0200
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
17:1628,7992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,1202
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7443
17:161.647,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,44
|Açılış
|: 1.647,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler17:14
|BRYAT
|2.329,80
|662.341.685
|% 10,00
|
|ELITE
|39,60
|43.983.284
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.183.565
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|BRSAN
|680,70
|2.215.520.089
|% 9,99
|
|USAK
|9,09
|59.416.133
|% -10,00
|
|TDGYO
|12,01
|22.852.406
|% -9,97
|
|AYES
|26,90
|807.543
|% -9,97
|
|DESA
|20,62
|52.154.413
|% -9,96
|
|KZGYO
|35,60
|1.137.352.988
|% -9,96
|
|SASA
|48,08
|7.663.526.039
|% -3,26
|
|SISE
|54,85
|6.468.263.925
|% -0,72
|
|THYAO
|230,50
|5.924.556.051
|% -0,52
|
|ISCTR
|21,16
|5.484.799.479
|% -1,76
|
|ENKAI
|37,76
|4.869.063.220
|% 2,22
|
|ISCTR
|21,16
|5.484.799.479
|% -1,76
|
|KATMR
|1,98
|494.168.987
|% -4,81
|
|YKBNK
|15,87
|3.815.151.375
|% -2,88
|
|ZOREN
|4,72
|1.059.745.577
|% -1,87
|
|EKGYO
|8,34
|1.589.780.605
|% -1,53
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9429
|26,9491
|% 0,05
|
|Euro
|28,7847
|28,7956
|% -0,43
|
|Sterlin
|33,3353
|33,5024
|% -0,63
|
|Frank
|29,9617
|30,1422
|% -0,20
|
|Riyal
|7,1630
|7,1989
|% 0,03
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-6,78
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-39,00
|
|Tam
|10.993
|11.078
|-27,00
|
|Yarım
|5.513
|5.562
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.781
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,38
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|19,49
|19,51
|-0,28
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|1,40
|
Seans Raporu
17:14
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17:29SARKY
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 40.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 678, 524 adet işlem
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17:28KLRHO
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 26.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 177, 595 adet işlem
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17:27YGYO
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 906, 655 adet işlem
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17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 29 kaybederek (% -0.63 ) 6, 973
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, BRYAT, QNBFB, ATSYH, EDIP, SUMAS, ISBTR, BRSAN, EBEBK, IEYHO