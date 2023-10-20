***SDTTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2023 11:16
***SDTTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SDTTR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SDTTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207950
BIST
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12:207.622
En Düşük
|Değişim
|: -1,89%
|| -147,21
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.609
En Yüksek
7.711
12:2028,0223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0413
|Açılış
|: 28,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
12:2029,6883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0100
|Açılış
|: 29,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
12:201.788,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 13,37
|Açılış
|: 1.788,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler12:20
|MEKAG
|48,66
|13.280.093
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|1.819.182
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|11.014.902
|% 9,99
|
|QNBFB
|377,70
|3.822.324
|% 9,99
|
|INGRM
|499,10
|81.471.294
|% 9,98
|
|BIOEN
|23,42
|223.082.144
|% -9,99
|
|ENSRI
|30,36
|10.819.740
|% -9,96
|
|PEKGY
|25,66
|12.184.292
|% -9,96
|
|AYCES
|490,40
|26.645.298
|% -9,20
|
|MTRKS
|48,72
|25.854.376
|% -8,85
|
|THYAO
|208,90
|2.796.665.741
|% -2,20
|
|TUPRS
|132,20
|2.361.084.372
|% -0,90
|
|ASELS
|41,66
|2.124.371.207
|% 1,36
|
|PETKM
|20,90
|1.260.254.509
|% 0,29
|
|BRSAN
|958,80
|1.244.750.154
|% -1,73
|
|ZOREN
|5,48
|732.839.425
|% -4,53
|
|ODAS
|11,59
|1.223.071.199
|% 1,67
|
|EKGYO
|7,07
|507.161.635
|% -1,67
|
|YKBNK
|18,34
|1.208.406.417
|% -1,45
|
|PETKM
|20,90
|1.260.254.509
|% 0,29
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0187
|28,0223
|% 0,15
|
|Euro
|29,6819
|29,6883
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,8717
|34,0416
|% 0,05
|
|Frank
|31,2789
|31,4673
|% 0,14
|
|Riyal
|7,4482
|7,4855
|% 0,21
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,48
|
|Altın Gr.
|1.788
|1.789
|13,37
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.464
|159,00
|
|Tam
|12.033
|12.110
|38,00
|
|Yarım
|6.035
|6.080
|19,00
|
|Çeyrek
|3.008
|3.040
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,90
|20,94
|0,20
|
|B. Petrol
|93,47
|93,47
|1,09
|