***SDTTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2024 13:52
***SDTTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SDTTR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SDTTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249082
BIST
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16:199.138
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -36,88
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.105
En Yüksek
9.217
16:1930,7278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0158
|Açılış
|: 30,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6353
16:1932,9961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,1225
|Açılış
|: 33,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,2144
En Düşük
32,9589
16:192.003,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 8,90
|Açılış
|: 2.003,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.004,64
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler16:19
|CELHA
|30,60
|21.128.954
|% 252,53
|
|PKART
|72,60
|12.161.107
|% 10,00
|
|AVHOL
|55,60
|308.521.538
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|130.830.495
|% 9,99
|
|KTLEV
|93,60
|177.324.105
|% 9,99
|
|BINHO
|618,50
|2.661.268.654
|% -7,69
|
|GLBMD
|42,98
|198.658.048
|% -7,01
|
|MAGEN
|13,11
|127.004.198
|% -6,36
|
|LOGO
|98,40
|151.792.714
|% -6,29
|
|GEDZA
|26,86
|106.080.157
|% -6,28
|
|EREGL
|47,24
|7.236.847.928
|% 1,81
|
|THYAO
|287,50
|7.140.985.391
|% -0,95
|
|ISCTR
|27,66
|6.143.197.515
|% 1,17
|
|SASA
|41,82
|5.529.075.322
|% 4,76
|
|GUBRF
|197,80
|4.957.289.455
|% 9,95
|
|EKGYO
|10,89
|3.788.910.274
|% 3,91
|
|ZOREN
|5,34
|1.688.163.259
|% 4,91
|
|ISCTR
|27,66
|6.143.197.515
|% 1,17
|
|KLGYO
|5,34
|1.000.009.189
|% 9,65
|
|AKFGY
|2,59
|409.083.564
|% 3,60
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7136
|30,7278
|% 0,05
|
|Euro
|32,9813
|32,9961
|% -0,37
|
|Sterlin
|38,8393
|39,0341
|% 0,44
|
|Frank
|34,8410
|35,0509
|% -0,27
|
|Riyal
|8,1678
|8,2087
|% 0,01
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|895,29
|896,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|904,48
|908,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,57
|82,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,32
|2.028,63
|% 0,66
|