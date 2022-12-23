***SDTTR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
23.12.2022 17:47
***SDTTR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [SDTTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 Tarihli Finansal Tablolar ile Özel Bağımsız Denetim Raporu, Şirket Esas Sözleşmesi ile Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.sdt.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri sitesinden de erişilebilir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089534
BIST
17:475.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,62
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.456
En Düşük
5.371
17:4718,6954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0333
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
17:4719,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0665
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
17:471.077,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.077,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,88
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler17:47
|TERA
|12,10
|171.421
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.449.882
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.005.381
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|69.393.872
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.508.035
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|504.421
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|251.230.741
|% -9,95
|
|KAPLM
|124,00
|38.745.306
|% -9,75
|
|OTTO
|95,00
|1.946.730
|% -9,52
|
|BTCIM
|44,38
|305.406.440
|% -9,43
|
|ENKAI
|30,70
|5.298.363.152
|% 9,96
|
|THYAO
|141,60
|4.899.335.004
|% -0,35
|
|EKGYO
|8,32
|3.983.631.825
|% 0,12
|
|KRDMD
|18,29
|3.772.013.016
|% -1,19
|
|PETKM
|19,66
|3.303.679.935
|% 2,18
|
|EKGYO
|8,32
|3.983.631.825
|% 0,12
|
|ISCTR
|13,01
|3.178.134.248
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,12
|714.115.867
|% -0,32
|
|YKBNK
|12,10
|2.609.616.915
|% 0,25
|
|KRDMD
|18,29
|3.772.013.016
|% -1,19
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6733
|18,6954
|% 0,18
|
|Euro
|19,8198
|19,8661
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,4350
|22,5475
|% 0,18
|
|Frank
|19,9649
|20,0851
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9548
|4,9796
|% 0,18
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|1,38
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|2,21
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.283
|7.344
|26,00
|
|Yarım
|3.527
|3.592
|14,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|0,07
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|2,71
|