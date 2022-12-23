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***SDTTR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

23.12.2022 17:47
***SDTTR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***SDTTR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İlgili Fonlar []
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Açıklamalar

   SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 Tarihli Finansal Tablolar ile Özel Bağımsız Denetim Raporu, Şirket Esas Sözleşmesi ile Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.sdt.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri sitesinden de erişilebilir. 
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089534


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Riyal 4,9548 4,9796 % 0,18  
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17:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.794 1,38  
Altın Gr. 1.077 1.077 2,21  
Cumhuriyet 7.265 7.374 -15,00  
Tam 7.283 7.344 26,00  
Yarım 3.527 3.592 14,00  
Çeyrek 1.769 1.796 8,00  
Gümüş.Ons 23,65 23,67 0,09  
Gümüş Gr. 14,19 14,21 0,07  
B. Petrol 83,69 83,69 2,71  
Seans Raporu 17:47
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