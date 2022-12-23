***SDTTR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***SDTTR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [SDTTR]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 Tarihli Finansal Tablolar ile Özel Bağımsız Denetim Raporu, Şirket Esas Sözleşmesi ile Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.sdt.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089534BIST