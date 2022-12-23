***SDTTR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***SDTTR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [SDTTR]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.'ye ait Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu, FAVÖK Taahhütleri ve 5 Yıl Süreyle Dağıtılabilir Dönem Kârının Asgari %35'inin Nakit Kar Payı Şeklinde Dağıtılması Yönünde Oy Kullanacakları Hususuna İlişkin Şirket Ortakları Tarafından Verilen Taahhütnameler ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.sdt.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089537BIST