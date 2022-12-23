***SDTTR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
23.12.2022 17:48
***SDTTR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089540
BIST
17:485.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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5.456
En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
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1.081,88
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler17:47
|TERA
|12,10
|171.421
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.455.084
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.005.381
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|69.438.680
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.508.035
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|504.421
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|251.774.636
|% -9,95
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|KAPLM
|123,80
|39.324.746
|% -9,90
|
|OTTO
|95,00
|1.946.730
|% -9,52
|
|BTCIM
|44,46
|307.791.721
|% -9,27
|
|ENKAI
|30,70
|5.301.303.229
|% 9,96
|
|THYAO
|141,60
|4.918.234.543
|% -0,35
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|EKGYO
|8,33
|3.992.300.598
|% 0,24
|
|KRDMD
|18,27
|3.793.962.865
|% -1,30
|
|PETKM
|19,59
|3.367.658.250
|% 1,82
|
|EKGYO
|8,33
|3.992.300.598
|% 0,24
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|ISCTR
|13,02
|3.188.343.223
|% 1,17
|
|SKBNK
|3,14
|718.724.042
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.628.932.866
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,27
|3.793.962.865
|% -1,30
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6733
|18,6954
|% 0,18
|
|Euro
|19,8198
|19,8661
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,4308
|22,5433
|% 0,17
|
|Frank
|19,9586
|20,0788
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9543
|4,9791
|% 0,17
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.793
|1.794
|1,38
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|2,21
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.283
|7.344
|26,00
|
|Yarım
|3.527
|3.592
|14,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|0,07
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|B. Petrol
|83,69
|83,69
|2,71
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