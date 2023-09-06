***SDTTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.09.2023 10:33
***SDTTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 06.09.2023
İlgili Şirketler SDTTR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Fatih Ünal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191984
BIST
'
10:538.253
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 16,66
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.224
En Yüksek
8.299
10:5326,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0521
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8406
En Düşük
26,6949
10:5328,8095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0883
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9526
En Düşük
28,6551
10:531.658,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.658,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.662,44
En Düşük
1.653,01
BIST En Aktif Hisseler10:50
|ONCSM
|247,60
|116.724.367
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|38.883.717
|% 10,00
|
|ISBTR
|102.307,50
|613.845
|% 10,00
|
|GLBMD
|34,60
|14.510.970
|% 9,98
|
|ENERY
|229,40
|108.459.632
|% 9,97
|
|ISKPL
|12,24
|27.712.956
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|340.996.365
|% -9,99
|
|BRYAT
|2.456,60
|370.893.519
|% -7,58
|
|EKIZ
|38,84
|383.895
|% -7,26
|
|ALCAR
|766,50
|145.157.061
|% -6,84
|
|EREGL
|46,76
|2.765.343.679
|% 1,65
|
|SISE
|55,00
|2.382.236.638
|% 2,23
|
|EKGYO
|9,41
|1.936.276.402
|% -0,32
|
|ASELS
|39,62
|1.545.881.404
|% 2,91
|
|KRDMD
|27,14
|1.221.895.285
|% 0,44
|
|EKGYO
|9,41
|1.936.276.402
|% -0,32
|
|EREGL
|46,76
|2.765.343.679
|% 1,65
|
|YKBNK
|17,17
|992.603.506
|% 0,18
|
|ZOREN
|4,90
|272.211.442
|% -0,20
|
|KRDMD
|27,14
|1.221.895.285
|% 0,44
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8171
|26,8232
|% 0,20
|
|Euro
|28,7817
|28,7971
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,6008
|33,7693
|% 0,23
|
|Frank
|30,0292
|30,2101
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1277
|7,1634
|% 0,21
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-2,96
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|1,60
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.008
|11.106
|-38,00
|
|Yarım
|5.521
|5.574
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.787
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,14
|20,16
|-0,11
|
|B. Petrol
|89,57
|89,57
|-0,47
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, FROTO, BIMAS
-
11:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, ASELS, SISE
-
11:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 43 artarak (% 0.21 ) 7, 224
-
11:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ENERY, KZGYO, TATEN, IZENR, BYDNR, ISBTR, SANKO, ARZUM, OFSYM, GLBMD
-
11:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISKPL, BRSAN