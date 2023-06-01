***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.05.2023Tescil Tarihi31.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su31.05.2023-10842AçıklamalarŞirketimizin 30.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 31.05.2023 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilerek, aynı tarihli ve 10842 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Bu kapsamda, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi işi için, bağımsız denetim kuruluşu olarak, Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlik A.Ş görevlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155262BIST