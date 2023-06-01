***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.06.2023 14:43
***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.05.2023
Tescil Tarihi
31.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31.05.2023-10842
Açıklamalar
Şirketimizin 30.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 31.05.2023 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilerek, aynı tarihli ve 10842 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Bu kapsamda, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi işi için, bağımsız denetim kuruluşu olarak, Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlik A.Ş görevlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155262
BIST
16:544.952
En Düşük
|Değişim
|: 1,34%
|| 65,24
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
16:5420,8045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0167
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
16:5422,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,3006
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
16:541.319,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,30
|Açılış
|: 1.319,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler16:52
|BRSAN
|199,10
|473.126.943
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|203.121.707
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|1.657.240
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.342.085
|% 9,97
|
|IMASM
|29,78
|156.670.069
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|4.885.680
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|150.300.512
|% -9,94
|
|HURGZ
|3,86
|30.957.340
|% -4,22
|
|LIDER
|69,00
|23.960.414
|% -4,03
|
|HKTM
|50,05
|88.011.731
|% -3,75
|
|THYAO
|145,90
|5.250.309.199
|% 1,46
|
|GARAN
|27,04
|2.638.839.475
|% 0,97
|
|ASTOR
|54,45
|2.283.484.298
|% 3,71
|
|AKBNK
|16,20
|2.068.485.257
|% 2,53
|
|YKBNK
|10,37
|1.965.066.940
|% 1,67
|
|YKBNK
|10,37
|1.965.066.940
|% 1,67
|
|ISCTR
|11,32
|1.843.038.813
|% 1,52
|
|EKGYO
|7,17
|1.108.611.184
|% 0,84
|
|AKBNK
|16,20
|2.068.485.257
|% 2,53
|
|ALBRK
|2,60
|309.520.733
|% 4,00
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7950
|20,8029
|% 0,07
|
|Euro
|22,4279
|22,5659
|% 1,38
|
|Sterlin
|25,9352
|26,0653
|% 0,54
|
|Frank
|22,8126
|22,9500
|% 0,29
|
|Riyal
|5,5292
|5,5569
|% 0,03
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|10,40
|
|Altın Gr.
|1.319
|1.319
|6,45
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.226
|2,00
|
|Tam
|9.041
|9.277
|-4,37
|
|Yarım
|4.450
|4.554
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.284
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,79
|0,06
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|-0,07
|
Seans Raporu
16:52
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-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 53 artarak (% 0.87 ) 5, 422
-
17:06XU100
Endeks 4, 935 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 49, 092.00 milyon TL de
-
17:06IMASM
Yüzde 9.97 oranında artışla 29.78 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 366, 325 adet işlem
-
17:03TURGG
Yüzde 4.85 oranında artışla 209.80 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 611 adet işlem
-
17:01XU100
Endeks 4, 947 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 48, 418.00 milyon TL de