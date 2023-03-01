***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu 27/09/2022 tarih ve 2022/23 sayılı toplantısında SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması amacıyla Şirketimiz Bilgilendirme Politikasının kabul edilmesine ve kurumsal internet sitemiz olan www.sdt.com.tr adresinde kamuya açıklanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118413BIST