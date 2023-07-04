***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/06/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıCey Savunma ve Simülasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSavunma Sanayi Similasyon YazılımıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi11.670.000.-TLEdinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih04.07.2023Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı116.700 TLBeher Payın Alış Fiyatı34,276 TLToplam Tutar4.000.000.-TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0042İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,0419Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıÖzcan CEYLANKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/07/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniFinansal duran varlığın değeri "Pazarlık Usulü" belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarCey Savunma ve Simülasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 hisselerinin devralınması ile ilgili olarak, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. ile Özcan CEYLAN arasında 23.06.2023 tarihli hisse devir sözleşmesi ile Cey Savunma ve Simülasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'deki tamamı Özcan CEYLAN'a ait 116.700 adet payların tümü, 04.07.2023 tarihinde 4.000.000TL (DörtmilyonTürk Lirası) bedel ile SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. tarafından devralınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165514BIST