***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/12/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSirius Tasarım Laboratuvarı Mühendislik Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuPlatform geliştirme, sistem mühendisliği süreçleri, aerodinamik tasarım, seyrüsefer sistemlerinin tasarımı, sayısal ve güç elektroniği, yazılım ve gömülü yazılım geliştirme konularında ürün geliştirme faaliyetleri yürütmekte olan, her türlü platform için LRU seviyesinde ürünün tasarım ve üretiminiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.250.000Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.12.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıHer biri 500,-TL nominal değerde 1.000 adet toplam 500.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı3.250Toplam Tutar3.250.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)40Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)40Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)40Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0.0020İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0.0066Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiOrtaklıkVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi21/12/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniFinansal duran varlığın değeri "Pazarlık Usulü" belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz, savunma alanındaki Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarını destekleyip hızlandırmak ve ürünlerinde kullanılan yabancı kaynaklı alt sistemlerin yerli ve milli olarak tasarlanıp, geliştirilmesini ve yurt içinde üretiminin yapılmasını sağlamak maksadıyla aerodinamik tasarım, seyrüsefer sistemleri, sayısal ve güç elektroniği konularında Ar-Ge, ürün tasarımı ve geliştirilmesi çalışmaları yürütmekte olan Sirius Tasarım Laboratuvarı Mühendislik Anonim Şirketi'nin yapmış olduğu sermaye artırımına her biri 500,-TL nominal değerde 1.000 adet toplam 500.000 TL nominal değerindeki A Grubu pay için toplam 3.525.000,- TL ödeyerek katılmıştır. Şirketimiz, işlem sonucunda Sirius Tasarım Laboratuvarı Mühendislik Anonim Şirketi'nin % 40'ına iştirak etmiş bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228019BIST