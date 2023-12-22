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***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

22.12.2023 13:51
***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/12/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Sirius Tasarım Laboratuvarı Mühendislik Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Platform geliştirme, sistem mühendisliği süreçleri, aerodinamik tasarım, seyrüsefer sistemlerinin tasarımı, sayısal ve güç elektroniği, yazılım ve gömülü yazılım geliştirme konularında ürün geliştirme faaliyetleri yürütmekte olan, her türlü platform için LRU seviyesinde ürünün tasarım ve üretimini
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.250.000
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.12.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Her biri 500,-TL nominal değerde 1.000 adet toplam 500.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
3.250
Toplam Tutar
3.250.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
40
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
40
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
40
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0.0020
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0.0066
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
21/12/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Finansal duran varlığın değeri "Pazarlık Usulü" belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz, savunma alanındaki Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarını destekleyip hızlandırmak ve ürünlerinde kullanılan yabancı kaynaklı alt sistemlerin yerli ve milli olarak tasarlanıp, geliştirilmesini ve yurt içinde üretiminin yapılmasını sağlamak maksadıyla  aerodinamik tasarım, seyrüsefer sistemleri, sayısal ve güç elektroniği konularında Ar-Ge, ürün tasarımı ve geliştirilmesi çalışmaları yürütmekte olan Sirius Tasarım Laboratuvarı Mühendislik Anonim Şirketi'nin yapmış olduğu sermaye artırımına her biri 500,-TL nominal değerde 1.000 adet toplam 500.000 TL nominal değerindeki A Grubu pay için toplam 3.525.000,- TL ödeyerek katılmıştır. Şirketimiz, işlem sonucunda Sirius Tasarım Laboratuvarı Mühendislik Anonim Şirketi'nin % 40'ına iştirak etmiş bulunmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228019


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