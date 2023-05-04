***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
04.05.2023 18:39
***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulunca 04.05.2023 tarihinde Denetim Komitesi tarafından hazırlanan 04.05.2023 tarihli rapor kabul edilmiştir. Hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda yer almaktadır.
… (yukarıda bahse konu) Tebliğ uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki 2023 yılı hesap dönemi içerisindeki işlem tutarının
a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının ve
b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi sebebiyle hazırlanan bu raporda 2023 yılı hesap dönemi içinde Şirketimiz ile DORMAK İthalat İhracat Mümessillik ve Dan. A.Ş. arasında yapılan ticari işleme ilişkin koşullar, fiyat belirleme yöntemi ve uygulanan kar marjının makul düzeyde belirlendiği ve söz konusu işlemin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Söz konusu anlaşmanın şirketimiz mali verilerine olumlu olarak yansıyacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146977
BIST
18:054.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,62
|Açılış
|: 4.470
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|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.448
18:0519,4882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 20,4000
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|Önceki Kapanış
|: 20,3000
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19,4962
En Düşük
19,4503
18:0521,5157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0171
|Açılış
|: 22,3700
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|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,4098
18:051.286,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 10,87
|Açılış
|: 1.286,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|42,24
|13.253.347
|% 10,00
|
|POLTK
|2.330,90
|50.590.034
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|269.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|36.684.391
|% 9,99
|
|ASTOR
|45,20
|1.566.539.027
|% 9,98
|
|PAMEL
|162,00
|47.227.685
|% -10,00
|
|SAMAT
|21,10
|53.497.870
|% -9,98
|
|KUYAS
|27,44
|113.764.354
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,10
|14.890.998
|% -7,91
|
|ULAS
|14,98
|7.945.843
|% -6,84
|
|THYAO
|127,70
|4.269.640.637
|% -1,16
|
|EUPWR
|77,75
|3.927.230.138
|% -0,89
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|TUPRS
|66,75
|2.193.850.186
|% -3,26
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EKGYO
|5,48
|867.490.129
|% -0,90
|
|ISCTR
|10,65
|1.248.179.149
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,34
|860.070.896
|% -0,64
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4793
|19,4838
|% 0,08
|
|Euro
|21,4651
|21,4969
|% -0,17
|
|Sterlin
|24,4512
|24,5738
|% 0,32
|
|Frank
|21,9263
|22,0584
|% 0,09
|
|Riyal
|5,1803
|5,2063
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.054
|2.054
|14,78
|
|Altın Gr.
|1.285
|1.285
|9,63
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|104,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.519
|4.631
|16,00
|
|Çeyrek
|2.259
|2.309
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,24
|0,22
|
|B. Petrol
|72,54
|72,54
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59SAMAT
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 321 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde -78.78 oranında düşüşle 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 812, 019 adet işlem
-
17:57KRGYO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 644 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 4, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 37, 354.00 milyon TL de
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17:56EGSER
Yüzde -78.83 oranında düşüşle 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 776, 916 adet işlem