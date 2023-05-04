***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulunca 04.05.2023 tarihinde Denetim Komitesi tarafından hazırlanan 04.05.2023 tarihli rapor kabul edilmiştir. Hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda yer almaktadır.… (yukarıda bahse konu) Tebliğ uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki 2023 yılı hesap dönemi içerisindeki işlem tutarınına) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının veb) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi sebebiyle hazırlanan bu raporda 2023 yılı hesap dönemi içinde Şirketimiz ile DORMAK İthalat İhracat Mümessillik ve Dan. A.Ş. arasında yapılan ticari işleme ilişkin koşullar, fiyat belirleme yöntemi ve uygulanan kar marjının makul düzeyde belirlendiği ve söz konusu işlemin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Söz konusu anlaşmanın şirketimiz mali verilerine olumlu olarak yansıyacağı öngörülmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146977BIST