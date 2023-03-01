***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu, 09/09/2022 tarih ve 2022/19 sayılı toplantısında1) SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması için Yönetim Kurulunca kabul edilen Kâr Dağıtım Politikasının yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ve akabinde kurumsal internet sitemiz olan www.sdt.com.tr adresinde kamuya açıklanmasına,2) Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması için Bağış ve Yardım Politikasının yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ve akabinde kurumsal internet sitemiz olan www.sdt.com.tr adresinde kamuya açıklanmasına,3) Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması için Ücretlendirme Politikasının yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerimizin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmasına ve akabinde kurumsal internet sitemiz olan www.sdt.com.tr adresinde kamuya açıklanmasına,karar vermiştir.Ayrıca Şirketimiz paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması akabinde 5 (Beş) yıl süreyle dağıtılabilir dönem karının asgari %35'nin nakit kar payı şeklinde dağıtılacağı konusunda taahhütte bulunmuştur. Söz konusu taahhütnamelere https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089537 adresinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118407BIST