***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz,17.01.2023 tarihli KAP açıklamasında da yer aldığı üzere ,sermayesinin % 100'üne sahip olduğu SDT Azerbaycan MMC ticaret ünvanlı bir şirket kurmuş olması nedeniyle , 31.03.2023 tarihinden başlamak üzere finansal raporlarını konsolide olarak yayınlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129683BIST