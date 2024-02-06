***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 06 Şubat 2024 tarihinde, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show'da, Suudi Arabistan firması INTRA Defense Technologies ile geliştirdikleri insansız platformlarda SDT ürünlerinin kullanılması maksadıyla iş birliği anlaşması imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247115BIST