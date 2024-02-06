***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2024 15:32
***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz, 06 Şubat 2024 tarihinde, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show'da, Suudi Arabistan firması INTRA Defense Technologies ile geliştirdikleri insansız platformlarda SDT ürünlerinin kullanılması maksadıyla iş birliği anlaşması imzalamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247115
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|TETMT
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|12.103.035
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|BRKVY
|84,15
|94.370.146
|% 10,00
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|KIMMR
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|96.063.936
|% -7,91
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|SUMAS
|321,00
|1.686.464
|% -6,96
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|EMKEL
|19,10
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|BAYRK
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|YAPRK
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|THYAO
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|EREGL
|44,20
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|PETKM
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|EKGYO
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|4.229.075.525
|% 2,75
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|383.348.941
|% 1,22
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|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
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|YKBNK
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|3.853.309.305
|% 0,62
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|Alış
|Satış
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|30,5507
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|Euro
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