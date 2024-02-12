***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arz izahnamesinde de belirtildiği üzere, Şirketimizin HAB Tesisi yatırımları kapsamında 04.07.2022 tarihinde almış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi revize edilmiş olup, sabit yatırım teşvik tutarı 32.605.000 TL'dan 96.459.044 TL'na yükseltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248961BIST