***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.08.2023 19:13
***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi 17 08 2023 tarihinde toplanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, hazırlanan 30 06 2023 tarihi itibariyle halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp, kullanılmadığına ilişkin Rapor üzerinde görüşerek söz konusu raporun kabulüne ve KAP ‘da açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186692
BIST
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18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,1014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0584
|Açılış
|: 83,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 83,4500
|
27,2362
En Düşük
27,0086
18:0529,4870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0501
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7900
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29,8546
En Düşük
29,3885
18:0519,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,16
|Açılış
|: 19,69
|
|Önceki Kapanış
|: 19,53
|
20,06
En Düşük
19,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.644
|% 10,04
|
|LKMNH
|42,24
|160.334.429
|% 10,00
|
|SNICA
|34,76
|415.925.593
|% 10,00
|
|CVKMD
|393,80
|773.680.235
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|689.443.678
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.356.388
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.197.081
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|223.346.270
|% -6,67
|
|OZSUB
|26,98
|100.200.670
|% -6,25
|
|MTRYO
|7,50
|7.628.137
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.799.758.872
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.529.666.792
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.488.175.231
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.128.587.697
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.410.788.277
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.515.729.436
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.744.705.107
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.707.277.385
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0919
|27,0993
|% 0,21
|
|Euro
|29,4572
|29,4729
|% 0,12
|
|Sterlin
|34,4017
|34,5742
|% 0,12
|
|Frank
|30,6822
|30,8670
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2040
|7,2401
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-6,42
|
|Altın Gr.
|1.642
|1.643
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.010
|11.100
|-24,00
|
|Yarım
|5.522
|5.576
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.788
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,68
|19,70
|0,17
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|0,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GLRYH
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17:54LKMNH
Yüzde 4.32 oranında artışla 40.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 093 adet işlem
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17:53TRILC
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 978, 816 adet işlem