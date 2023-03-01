***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yönetim kurulu 27/09/2022 tarih ve 2022/23 sayılı toplantısında SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması için1) Bilgilendirme Politikasının kabul edilmesine ve kurumsal internet sitemiz olan www.sdt.com.tr adresinde kamuya açıklanmasına,2) Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Emel KOÇAK'ın atanmasına,3) Denetim komitesinin kurulmasına, komitenin çalışma esaslarını belirleyen Denetim Komitesi Çalışma Esaslarının kabulüne ve kurumsal internet sitemiz olan www.sdt.com.tr adresinde kamuya açıklanmasına,4) Denetim komitesinin iki kişiden oluşmasına ve başkan üyesinin Mehmet Veysel YAYAN, diğer üyesinin ise Necip Yalçın PEHLİVANTÜRK olmasına,5) Kurumsal yönetim komitesinin kurulmasına, komitenin çalışma esaslarını belirleyen Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esaslarının kabulüne ve kurumsal internet sitemiz olan www.sdt.com.tr adresinde kamuya açıklanmasına,6) Kurumsal yönetim komitesinin üç kişiden oluşmasına, başkan üyesinin Mehmet Veysel YAYAN, kalan üyelerinin Mustafa Fatih ÜNAL ve Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca doğal üye olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Emel KOÇAK olmasına,7) Riskin erken saptanması komitesinin kurulmasına, komitenin çalışma esaslarını belirleyen Riskin Erken Saptanma Komitesi Çalışma Esaslarının kabulüne ve kurumsal internet sitemiz olan www.sdt.com.tr adresinde kamuya açıklanmasına,8) Riskin erken saptanması komitesinin iki kişiden oluşmasına, başkan üyesinin Necip Yalçın PEHLİVANTÜRK, diğer üyesinin ise Beril DORA olmasınakarar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118410BIST